“I media danno troppo risalto ai no vax” | a Mattarella il dissenso proprio non piace

Roma, 21 dic – Se ancora non lo sapevate, la democrazia si regge sul silenziamento e la repressione del dissenso. Duole dirlo, ma è questo il messaggio che le istituzioni hanno mandato agli italiani. Da una parte c'è la verità di Stato, dall'altra gli irresponsabili e gli eversori. Questa nuovo principio della Repubblica italiana è stato stabilito, in ultima istanza, da Sergio Mattarella, e cioè dalla prima carica dello Stato. Osi criticare il presidente della Repubblica? Ti mandano a casa i Ros. Intendi esercitare il diritto di non vaccinarti? Per il Quirinale le tue opinioni non devono avere cittadinanza. Non si spiega altrimenti l'ennesimo monito di Mattarella, che ha accusato i media di aver dato eccessivo risalto ai no vax, dando così una picconata alla libertà d'informazione.

