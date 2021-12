Governo | Mulè | “Mi auguro che Draghi resti dov’è”

(Di martedì 21 dicembre 2021) “Questoè nato per rispondere alla crisi sanitaria, economica e sociale, la prima non è conclusa, quella economica si sta affrontando, nel 2022 dopo il Pnrr dobbiamo mettere in campo i progetti, per questo miche”. Così Giorgio, sottosegretario alla Difesa, ospite di Adnkronos Live, spiega di preferire che a Palazzo Chigil’attuale premier Mario. “Sedovesse essere eletto” al Quirinale “tutte le soluzioni sarebbero poi possibili, ma le elezioni sarebbero il male del Paese” dice. E sul tema della eventuale candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, osserva: “Io mi fido degli alleati, credo nella capacità del centrodestra di essere leale, la ...

La Repubblica

Da Forza Italia arriva subito in soccorso il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio: 'Do per ... Oggi ha preferito tornare ad occuparsi del: 'La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per ...... è un tema troppo spesso sottovalutato e che mi impegnerò a portare all'attenzione dele dei ministri'. Mazzetti si confronterà anche con il Sottosegretario Giorgio, sensibile ed attivo ...