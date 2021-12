Editoria, Moles: “Corretta informazione bene assoluto, va sostenuta” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Soprattutto negli ultimi mesi, io mi sono sempre più convinto che la Corretta informazione sia un bene necessario, assoluto e quindi va difeso, tutelato, sostenuto e magari aiutato a crescere” Così il sottosegretario all’Editoria, Giuseppe Moles, alla presentazione del dossier ‘Il sostegno all’Editoria nei principali Paesi d’Europa’. “Soltanto una Corretta informazione fatta da chi si assume la responsabilità è fatta con professionalità è un bene primario per la democrazia” e quindi “necessita del dovuto sostegno”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) “Soprattutto negli ultimi mesi, io mi sono sempre più convinto che lasia unnecessario,e quindi va difeso, tutelato, sostenuto e magari aiutato a crescere” Così il sottosegretario all’, Giuseppe, alla presentazione del dossier ‘Il sostegno all’nei principali Paesi d’Europa’. “Soltanto unafatta da chi si assume la responsabilità è fatta con professionalità è unprimario per la democrazia” e quindi “necessita del dovuto sostegno”. L'articolo proviene da Italia Sera.

