Alessandro Borghi | «Ho la Sindrome di Tourette | ho gli spasmi o mi soffio sulle dita Quando recito mi passa»

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista. 35 anni, ha iniziato come stuntman, poi è diventato attore. Ha interpretato ruoli in “Roma Criminale”, “Suburra”, “Diavoli”. In “Sulla mia pelle” è stato Stefano Cucchi: ha vinto il David come miglior protagonista. Dice di non amare le interviste perché teme sempre di essere frainteso. «Essere travisato mi terrorizza, forse perché ci ho messo anni a capire non chi io sia ma chi vorrei essere. La differenza dei livelli di comunicazione è una cosa a cui penso con tenerezza perché sono cresciuto fra persone senza istruzione, ma con quella che chiamo “una meravigliosa educazione stradale”». Spiega cosa intende: «Sapersi adattare a tutti i tipi di esseri umani e situazioni. Mi domando, se mai sarò papà, se i miei figli potranno impararla. Agli amici coi figli alla scuola privata, chiedo: “In classe, gli ...

Al Corriere: «Dopo la diagnosi ho smesso di considerarlo un problema, almeno so che cosa ho. Interpretare Stefano Cucchi fu facile: di ragazzi come lui ne ho conosciuti tanti» ...
Quando era bambino, Alessandro Borghi non pensava che da grande sarebbe diventato un attore. Ci ha messo anni per "capire chi volevo essere" e iniziare la carriera nel cinema non è stato facile, per ...