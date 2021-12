Omicron, Mantovani a Open: «Una nuova pandemia? Non credo, la lotta continua ma non ricominceremo da capo» – L’intervista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Patologo, immunologo, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito dell’Humanitas University, Alberto Mantovani è considerato dall’H-index, l’indice che stabilisce l’impatto scientifico di un autore nel mondo, uno dei più influenti scienziati italiani del suo campo a livello globale. Raggiunto al telefono da Open in uno dei periodi pandemici più delicati dell’ultimo anno, fa chiarezza sul rischio di una «pandemia B», la stessa di cui gli esperti parlano da giorni come la più grave conseguenza possibile della variante Omicron. Il mondo sembra attualmente essere di fronte a due scenari opposti di cui la scienza sarà chiamata a rispondere quanto prima e con dati alla mano: o i vaccini saranno in grado di combattere la variante Omicron e quindi si procederà a furia di ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Patologo, immunologo, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e professore emerito dell’Humanitas University, Albertoè considerato dall’H-index, l’indice che stabilisce l’impatto scientifico di un autore nel mondo, uno dei più influenti scienziati italiani del suo campo a livello globale. Raggiunto al telefono dain uno dei periodi pandemici più delicati dell’ultimo anno, fa chiarezza sul rischio di una «B», la stessa di cui gli esperti parlano da giorni come la più grave conseguenza possibile della variante. Il mondo sembra attualmente essere di fronte a due scenari opposti di cui la scienza sarà chiamata a rispondere quanto prima e con dati alla mano: o i vaccini saranno in grado di combattere la variantee quindi si procederà a furia di ...

Advertising

JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: PIERPAOLO SILERI “Su Omicron siamo senza certezze. Più soldi per gli ospedali” [L'INTERVISTA - di Alessandro Mantovani… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: PIERPAOLO SILERI “Su Omicron siamo senza certezze. Più soldi per gli ospedali” [L'INTERVISTA - di Alessandro Mantovani… - fede_zoja : Mantovani: ''Non aver paura di vaccinare i bambini'' - TGR Valle d'Aosta - PravatoSilvano : RT @fattoquotidiano: PIERPAOLO SILERI “Su Omicron siamo senza certezze. Più soldi per gli ospedali” [L'INTERVISTA - di Alessandro Mantovani… - FrancescPapaleo : RT @fattoquotidiano: PIERPAOLO SILERI “Su Omicron siamo senza certezze. Più soldi per gli ospedali” [L'INTERVISTA - di Alessandro Mantovani… -