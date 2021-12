Mattarella: "Non siamo più in balia degli eventi". Poi ringrazia i partiti: " È stato l'anno dei costruttori" (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - L'Italia quando è unita si dimostra un grande Paese. Sergio Mattarella rivolge gli auguri ai vertici istituzionali, politici e sociali della Repubblica e nella sua ultima cerimonia al Quirinale trae un bilancio "complessivamente positivo" del 2021 indicando anche un metodo che ha portato l'Italia a superare i rischi peggiori della pandemia: quattro sono le parole chiave: chiarezza, lealtà, collaborazione e rispetto. E il messaggio è rivolto innanzitutto alle forze politiche, capaci in questo anno di instaurare un clima di collaborazione istituzionale, anche tra maggioranza e opposizione, che il Presidente si augura possa continuare anche una volta sconfitta la pandemia. Un ritratto positivo "Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso", con "priorità chiare" come "la lotta alla pandemia e ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - L'Italia quando è unita si dimostra un grande Paese. Sergiorivolge gli auguri ai vertici istituzionali, politici e sociali della Repubblica e nella sua ultima cerimonia al Quirinale trae un bilancio "complessivamente positivo" del 2021 indicando anche un metodo che ha portato l'Italia a superare i rischi peggiori della pandemia: quattro sono le parole chiave: chiarezza, lealtà, collaborazione e rispetto. E il messaggio è rivolto innanzitutto alle forze politiche, capaci in questodi instaurare un clima di collaborazione istituzionale, anche tra maggioranza e opposizione, che il Presidente si augura possa continuare anche una volta sconfitta la pandemia. Un ritratto positivo "Quello che sta per concludersi èundi lavoro intenso", con "priorità chiare" come "la lotta alla pandemia e ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella:Credo che si possa riconoscere come in Italia si sia affermata una sostanziale unità. Unità di intenti… - Adnkronos : #Covid, #Mattarella: 'Troppo spazio da media a chi non segue scienza'. - DantiNicola : Multilateralismo, difesa comune, Stato di Diritto e non fortezza, centralità superiore alla Nato: l'Europa???? tratte… - NICOLACATAR : @GessaMarta @65_virna Mattarella: 'Sproporzionato risalto mediatico a chi non si fida della scienza' - ilconterosso1 : Il Presidente di 'tutti i vaccinati' non è mai diventato il Presidente di 'tutti gli Italiani'. Ha avuto 7 anni di… -