L’intervento che non ti aspetti. (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Yvan Rettore. In uno studio televisivo Mainstream viene invitato un leader di un movimento che è scettico riguardo alla narrazione dominante sulle vaccinazioni anti covid. Dopo i saluti di rito, gli altri invitati cominciano la solita rappresentazione favorevole alle posizioni del governo col conduttore che ovviamente non li interrompe mai perché tanto vanno tutti Leggi su freeskipper (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Yvan Rettore. In uno studio televisivo Mainstream viene invitato un leader di un movimento che è scettico riguardo alla narrazione dominante sulle vaccinazioni anti covid. Dopo i saluti di rito, gli altri invitati cominciano la solita rappresentazione favorevole alle posizioni del governo col conduttore che ovviamente non li interrompe mai perché tanto vanno tutti

Advertising

ivanscalfarotto : Incredibile e gravissimo episodio ai danni di Lucia Goracci @ZiaLulli1 a #Bucarest, immagini che sono del tutto ina… - bendellavedova : In relazione a quanto accaduto in Romania alla troupe del @Tg1Rai, stamattina ho avuto un colloquio con l’Ambasciat… - marketingpmi : RT @antonellocapor2: Che il congresso dei medici di Roma si chiuda con l'intervento dei carabinieri per separare i medici si vax dai medici… - marcuspascal1 : RT @antonellocapor2: Che il congresso dei medici di Roma si chiuda con l'intervento dei carabinieri per separare i medici si vax dai medici… - paolabardelle : RT @antonellocapor2: Che il congresso dei medici di Roma si chiuda con l'intervento dei carabinieri per separare i medici si vax dai medici… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervento che «Non c'è più niente da fare», un intervento chirurgico ribalta la terribile sentenza Cronache Maceratesi