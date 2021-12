TUTTOSPORT – Osimhen con la maschera: ecco quando rientra in campo (Di domenica 19 dicembre 2021) Victor Osimhen si allena con la maschera, ma il suo rientro in campo è previsto per metà gennaio. Salterà la Coppa d’Africa. Queste sono le indicazioni riportate da TUTTOSPORT che prevede un rientro del giocatore più veloce, rispetto ai 90 giorni prima del referto post operatorio. In ogni caso Osimhen non giocherebbe la Coppa d’Africa che comincia il 9 gennaio, anche se questa ultima ipotesi non è ancora da escludere. ecco quanto scrive TUTTOSPORT: “Si tratta di una protezione provvisoria che dovrà utilizzare fino a martedì, quando gli sarà recapitata quella definitiva in carbonio e grazie alla quale potrà lavorare con il resto della squadra, partecipando anche alle partite in famiglia e senza temere i colpi che potrebbe ricevere sul volto. Con un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021) Victorsi allena con la, ma il suo rientro inè previsto per metà gennaio. Salterà la Coppa d’Africa. Queste sono le indicazioni riportate dache prevede un rientro del giocatore più veloce, rispetto ai 90 giorni prima del referto post operatorio. In ogni casonon giocherebbe la Coppa d’Africa che comincia il 9 gennaio, anche se questa ultima ipotesi non è ancora da escludere.quanto scrive: “Si tratta di una protezione provvisoria che dovrà utilizzare fino a martedì,gli sarà recapitata quella definitiva in carbonio e grazie alla quale potrà lavorare con il resto della squadra, partecipando anche alle partite in famiglia e senza temere i colpi che potrebbe ricevere sul volto. Con un ...

Advertising

tuttonapoli : Tuttosport - Osimhen si allena con una maschera provvisoria: data e gara del rientro in campo - jeff_barb : @tuttosport per caso della plusvalenza do osimhen ? - PSGInMyBlood : RT @napolista: #Altafini: «#Osimhen sta al Napoli come Salah al Liverpool e Mbappè al Paris Saint Germain» A Tuttosport: «Mi piace tantiss… - napolista : #Altafini: «#Osimhen sta al Napoli come Salah al Liverpool e Mbappè al Paris Saint Germain» A Tuttosport: «Mi piac… - tuttosport : #Coppa d'#Africa, chi lascerà la #SerieA: da Singo a Kessie e Osimhen, le possibili partenze -