Non basterà più il green pass: tremano i tifosi! (Di domenica 19 dicembre 2021) Nuova stretta in arrivo per tutti coloro che vorranno andare allo stadio o partecipare ad eventi sportivi affollati. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera difatti, il 23 dicembre sarà approvata una nuova norma. Per accedere allo stadio, chi è vaccinato oltre al green pass, dovrà esibire anche un tampone negativo. Controlli, stadio, Serie AÈ stato il Comitato tecnico scientifico a chiedere nuove misure al fine di contenere i contagi. Questa decisione però, allontanerà le persone dagli stadi poiché oltre al costo del biglietto dovranno far fronte anche alla spesa del tampone. La scelta più consona potrebbe essere quella di diminuire la capienza deli stadi così da non gravare ulteriormente sui tifosi.

Magrini (Aifa): 'Per uscire dall'emergenza aumentare le vaccinazioni in Europa ma anche nel sud del mondo' Molto probabilmente solo la terza dose non basterà: 'Fare subito la terza dose di vaccino perché protegge dalla variante Omicron ma sapendo già che 'ne servirà un'altra nel 2022, magari tra sei mesi'.

Mr Moderna: “In tre mesi un vaccino anti Omicron se il booster non basterà” La Repubblica ...a cottura (ci vorrà circa un'ora) girando l'involtone di quando in quando e controllando chesi ... Se volete potete anche addensarla;prendere un po' di burro infarinarlo e farlo fondere ...Molto probabilmente solo la terza dose: 'Fare subito la terza dose di vaccino perché protegge dalla variante Omicron ma sapendo già che 'ne servirà un'altra nel 2022, magari tra sei mesi'.