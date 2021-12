LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: comincia la prima semifinale maschile, in gara Pellegrino e De Fabiani (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:51 Calma piatta nelle prime fasi, De Fabiani lascia spazio a Pellegrino quando è (quasi) a centro gruppo. 10:50 Partita la prima semifinale maschile! 10:49 Pronti a prendere il via i protagonisti della prima semifinale maschile. 10:47 A differenza della gara femminile, che vedeva 14 coppie coinvolte a semifinale, in questo caso ce ne sono 18. 10:44 Ora è tempo di passare al contesto maschile, con Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani impegnati subito, nella prima semifinale. Nella seconda, invece, Michael Hellweger e Simone Mocellini. 10:41 Francia e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:51 Calma piatta nelle prime fasi, Delascia spazio aquando è (quasi) a centro gruppo. 10:50 Partita la! 10:49 Pronti a prendere il via i protagonisti della. 10:47 A differenza dellafemminile, che vedeva 14 coppie coinvolte a, in questo caso ce ne sono 18. 10:44 Ora è tempo di passare al contesto, con Federicoe Francesco Deimpegnati subito, nella. Nella seconda, invece, Michael Hellweger e Simone Mocellini. 10:41 Francia e ...

