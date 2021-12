L'Inter ha segnato più di 100 gol in un singolo anno solare: è record (Di domenica 19 dicembre 2021) Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Nella storia della Serie A l’Inter è la quarta squadra a segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Per la terza volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol, dopo ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’haalmeno 100 gol (103 nel 2021) in un, superato infatti il suoprecedente (99 reti nel 1950). Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Nella storia della Serie A l’è la quarta squadra a segnare almeno 100 gol in un, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Per la terza volta nella sua storia in Serie A l’ha vinto cinque partite di fila senza subire gol, dopo ...

