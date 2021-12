A Capodanno forse obbligo tampone per locali chiusi (anche per vaccinati) (Di domenica 19 dicembre 2021) C’è l’ipotesi dell’obbligo di tampone per l’accesso nei locali al chiuso (come le discoteche), anche per i vaccinati: Draghi ha chiamato la convocazione di una cabina di regia il 23 dicembre per cercare di arginare la rapida diffusione della variante Omicron. Come riportato da ‘rainews.it‘, potrebbe estendersi l’utilizzo del Super Green Pass ai trasporti locali ed ai centri commerciali, come pure si starebbe ragionando sull’obbligo delle mascherine all’aperto. Non sarebbe al vaglio l’obbligo vaccinale, né l’ampliamento del passaporto sanitario a tutte le categorie lavorative (qualcuna, come nel caso delle forze dell’ordine, potrebbe essere aggiunta, ma non tutte). Le nuove restrizioni, in ogni caso, non riguarderebbero il weekend di Natale (si sta ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) C’è l’ipotesi dell’diper l’accesso neial chiuso (come le discoteche),per i: Draghi ha chiamato la convocazione di una cabina di regia il 23 dicembre per cercare di arginare la rapida diffusione della variante Omicron. Come riportato da ‘rainews.it‘, potrebbe estendersi l’utilizzo del Super Green Pass ai trasportied ai centri commerciali, come pure si starebbe ragionando sull’delle mascherine all’aperto. Non sarebbe al vaglio l’vaccinale, né l’ampliamento del passaporto sanitario a tutte le categorie lavorative (qualcuna, come nel caso delle forze dell’ordine, potrebbe essere aggiunta, ma non tutte). Le nuove restrizioni, in ogni caso, non riguarderebbero il weekend di Natale (si sta ...

