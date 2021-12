Torino | gru crolla su un palazzo | 3 operai perdono la vita

Advertising

emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione… - Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - Agenzia_Ansa : Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA - elebaromusica99 : RT @Agenzia_Ansa: I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insieme al… - alessan75877023 : RT @matteosalvinimi: Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vittim… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino gru

Sentivo urlare dall'alto, ho alzato gli occhi e laondeggiava, come se ci fosse una tempesta, ma non tirava un alito di vento. C'erano due persone che cercavano disperatamente di non cadere nel ...Il 'ragazzo' è Filippo Falotico, di Coazze (), uno dei tre operai morti stamattina anello schianto delle. Proprio ieri si era fatto fotografare insieme ai due colleghi, i lombardi ...Politica - Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro chiusura Apple Daily. Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong.Ricoverata in osservazione, invece, la seconda passante per un leggero trauma cranico e in stato di choc. Il terzo operaio, che era rimasto ferito ed era stato trasportato in condizioni gravissime in ...