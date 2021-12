Ballando con le stelle, finale sfortunata: Alberto Matano e il regista Luca Alcini in quarantena (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per la finale di Ballando con le stelle, ma Milly Carlucci deve fare i conti con inconvenienti dell’ultimo minuto. Sono infatti in quarantena due elementi chiave del talent show ballerino: Alberto Matano, tesoriere dello show, e il regista Luca Alcini, che hanno subito fatto scattare i protocolli anti Covid-19 messi in piedi dalla Rai. La conduttrice è però prontissima a portare a conclusione questa edizione di Ballando con le stelle, che ha dovuto fare i conti con la pandemia, sempre dietro l’angolo. Ballando con le stelle, il regista e Alberto Matano in quarantena È Milly ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per ladicon le, ma Milly Carlucci deve fare i conti con inconvenienti dell’ultimo minuto. Sono infatti indue elementi chiave del talent show ballerino:, tesoriere dello show, e il, che hanno subito fatto scattare i protocolli anti Covid-19 messi in piedi dalla Rai. La conduttrice è però prontissima a portare a conclusione questa edizione dicon le, che ha dovuto fare i conti con la pandemia, sempre dietro l’angolo.con le, ilinÈ Milly ...

