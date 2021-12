Alex Belli | venduto all’asta il “cappotto della squalifica” al GF Vip E a una cifra altissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) La, poi il ritorno nella Casa: la 28esima puntata del GF Vip 6 è stata per larga parte dedicata ad. Era prevedibile dal momento che in questi giorni non si è parlato che di lui, dentro e fuori il reality show. L’attore ha avuto la possibilità di parlare con Soleil Sorge, ma anche di chiarire le sue posizioni con i vipponi che più l’hanno attaccato. Quindi Katia Ricciarelli, Biagio D’Anelli, Davide Silvestri e Jessica Selassié. “Voi sapete quanto vi ho voluto bene, non sono un manipolatore e non volevo intossicarvi. Quello che ho fatto è stato mettermi al vostro servizio, io lo so quanto pesava questa cosa qua, se fosse venuta Delia prima io sarei andato via. Avevo una cosa più importante da salvaguardare quando ho progettato la caccia al tesoro per Sole non era manipolazione. Sono felice ma non potevo più stare ...