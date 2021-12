Uccisa in Messico l’attrice Tania Mendoza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) . Era stata protagonista de “La mera Reina del Sur”, film ambientato nel mondo dei narcos tratto dal romanzo di Arturo Pérez-Reverte, attrice nota per il film “La mera Reina del Sur” ambientato nel mondo del narcotraffico, è stataa colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in. La

Tania Mendoza , attrice nota per il film 'La mera Reina del Sur' ambientato nel mondo del narcotraffico, è stataa colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in. La donna è stata assassinata davanti agli occhi del figlio di 11 anni, vicino a un campo sportivo mentre stava aspettando che il ...l'attrice di origini messicane L'attrice e cantante Tania Mendoza, 35 anni, è stata centrata ... L'agguato è avvenuto a Cuernavaca, Stato di Morelos,centrale. I killer sono giunti in ...Tania Mendoza, attrice nota per il film "La mera Reina del Sur" ambientato nel mondo del narcotraffico, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in Messico. La donna è stata as ...Era stata protagonista de "La mera Reina del Sur", film ambientato nel mondo dei narcos tratto dal romanzo di Arturo Pérez-Reverte ...