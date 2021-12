Scienza, la scoperta più importante del 2021? Il software che prevede la struttura delle proteine (Di venerdì 17 dicembre 2021) La scoperta scientifica dell’anno secondo la rivista Science riguarda la possibilità di utilizzare un software basato sull’intelligenza artificiale per prevedere la complessa struttura delle proteine. Questa capacità, sostengono gli esperti, e’ davvero rivoluzionaria e rappresenta una delle sfide piu’ ardue della ricerca e della biologia. Le proteine sono alcuni degli elementi costitutivi della vita, centrali nella maggior parte dei processi biologici, e la loro funzione e’ direttamente correlata alla struttura che le caratterizza. Determinare la composizione delle proteine è un processo lungo e costoso, che richiede complicate analisi di laboratorio. Due articoli separati, pubblicati ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lascientifica dell’anno secondo la rivista Science riguarda la possibilità di utilizzare unbasato sull’intelligenza artificiale perre la complessa. Questa capacità, sostengono gli esperti, e’ davvero rivoluzionaria e rappresenta unasfide piu’ ardue della ricerca e della biologia. Lesono alcuni degli elementi costitutivi della vita, centrali nella maggior parte dei processi biologici, e la loro funzione e’ direttamente correlata allache le caratterizza. Determinare la composizioneè un processo lungo e costoso, che richiede complicate analisi di laboratorio. Due articoli separati, pubblicati ...

