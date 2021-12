SailGP | Spagna in testa a Sydney Spithill 3° | Burling in crisi | Ainslie si scontra col Giappone!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 dicembre 2021) A(Australia) è iniziata la penultima tappa del2021-2022, il prestigioso circuito internazionale di vela organizzato tra gli altri da Russell Coutts e che assicura un montepremi di un milione di dollari per il sodalizio vincitore. La sorprendente, con al timone il fuoriclasse Phil Robertson, svetta al termine della prima giornata con 21 punti all’attivo, frutto della vittoria in gara-1, di un secondo e un terzo posto. L’Australia del fenomeno Tom Slingsby, impostosi in gara-3, insegue a quota 16. In acqua anche James, timoniere di Luna Rossa durante l’ultima America’s Cup: il leader di Team USA è terzo con 16 punti all’attivo (secondo in gara-2, terzo in gara-3). Sono invece lontani i grandi rivali dell’australiano nella competizione sportiva più antica al mondo: Peter ...