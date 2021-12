Lazio-Genoa 3-1 | i biancocelesti ripartono | tabellino e highlights

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Pedro nel primo tempo, Acerbi e Zaccagni nella ripresa. Inutile la rete di Melegoni– Dopo un periodo di flessione, ladi Maurizio Sarri riesce a risollevarsi con una netta vittoria contro ildi Andriy Shevchenko, che a differenza deinon è riuscita ancora a trovare il giusto assetto per ripartire e allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarri questa volta è riuscita a far accelerare i suoi, con un netto cambio di passo che permette alla sua formazione di agganciare Juventus e ...

Vittoria della Lazio contro il Genoa che permette ai biancocelesti di raggiungere in classifica, con 28 punti, la Roma e la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri, infatti, ha battuto 3 a 1 il Genoa grazie ai gol di Pedro (36' p.t.), Acerbi (29' s.t.), e Zaccagni (35' s.t.). Melegoni ha segnato per il Genoa al 40' s.t.