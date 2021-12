Cambiamenti climatici, diffuso il report Ispra: è stato il decennio più caldo di sempre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il nuovo rapporto dell’Ispra “Tea” (Transizione ecologica aperta) mostra la direzione in cui sta andando l’ambiente italiano. Negli ultimi 30 anni l’Italia ha ridotto le emissioni di gas serra del 19% rispetto al 1990, mentre le foreste e i suoli hanno aumentato la quantità di anidride carbonica assorbita, la riduzione delle emissioni è stata possibile grazie ai grandi utilizzatori, che hanno investito in nuove tecnologie più efficienti. I dati sul clima e sulle aree urbane Il report Ispra parla chiaro: il 2020 ha concluso il decennio più caldo di sempre, con anomalie medie annuali comprese tra +0,9 e +1,71°C. Strettamente legato a ciò, abbiamo assistito ad un aumento di temperatura superficiale dei mari italiani, che negli ultimi 22 anni è stato superiore alla ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il nuovo rapporto dell’“Tea” (Transizione ecologica aperta) mostra la direzione in cui sta andando l’ambiente italiano. Negli ultimi 30 anni l’Italia ha ridotto le emissioni di gas serra del 19% rispetto al 1990, mentre le foreste e i suoli hanno aumentato la quantità di anidride carbonica assorbita, la riduzione delle emissioni è stata possibile grazie ai grandi utilizzatori, che hanno investito in nuove tecnologie più efficienti. I dati sul clima e sulle aree urbane Ilparla chiaro: il 2020 ha concluso ilpiùdi, con anomalie medie annuali comprese tra +0,9 e +1,71°C. Strettamente legato a ciò, abbiamo assistito ad un aumento di temperatura superficiale dei mari italiani, che negli ultimi 22 anni èsuperiore alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici Al 'Valturio' il via alla 'Settimana dell'Economia' ... dallo sviluppo sostenibile, alla blue economy, dal marketing strategico, all'energia, la geopolitica e i cambiamenti climatici, fino allo shopping del digital marketing e al wellness. Un momento di ...

Reggio. Clima, disastro per api e miele Ma a incidere sono stati innanzitutto i cambiamenti climatici che hanno causato gravi effetti: intense ondate di gelate primaverili e prolungata siccità estiva caratterizzata da un costante vento ...

Kassandra, il software che permetterà alle autostrade di adattarsi ai cambiamenti climatici TeleAmbiente TV Coldiretti Cagliari. Agricoltura affogata da pioggia e burocrazia L’elenco delle calamità naturali si allunga costantemente anche nella stessa stagione (siccità-troppo caldo-bombe d’acqua-grandinate e gelate fuori stagione) e insieme si sommano le richieste di risto ...

Italia Libera da OGM denuncia l’ennesimo attentato all’agricoltura A un anno dal tentativo di sdoganare i nuovi OGM attraverso i decreti dell’allora Ministra Bellanova, il Fronte Italia libera da OGM denuncia l’ennesimo ...

