Calcio femminile | Champions League 2021 2022 | la Juventus vola ai quarti di finale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladiper la prima volta nella propria storia aididella. Le ragazze bianconere, battendo per 4-0 le svizzere del Servette, si sono garantite il secondo posto nel proprio girone dietro il Wolfsburg. Quest’ultimo, laed il Chelsea sono arrivati a pari punti e dunque tutto si è deciso in virtù della differenza reti. Questa sera decidono le marcature di Hurtig, Girelli (due volte) e Bonfantini. SportFace.

La Juventus Women si gioca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La classifica della Women's Champions League vede nel girone A il Chelsea primo con 11 punti quindi ......00 Parma - Perugia 1 - 1 16:15 Vicenza - Como 0 - 1 20:30 Reggina - Alessandria 0 - 4 VOLLEY - SERIE A117:00 AGIL Novara - Trentino Rosa 3 - 0 Visualizza Serie A1- SERIE ...La Juventus batte per 4-0 il Servette e vola ai quarti di finale della Champions League 2021/2022 di calcio femminile.