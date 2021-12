Tragedia sulla Roma-Napoli: travolto e ucciso da un treno a 17 anni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ un ragazzo dall’apparente età di 16-17 anni quello travolto e ucciso da un treno ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli, tra i comuni di Formia e Itri nella località meglio conosciuta come ‘I Venticinque Ponti’. Leggi anche: Cadavere riverso sui binari, è giallo in stazione Tragedia sulla Roma-Napoli: morto 17enne Intorno alle 17.20 di ieri pomeriggio una persona, identificata poi in un giovane ragazzo, è stata investita sui binari della linea ferroviaria Roma-Napoli tra Itri e Formia, comuni in provincia di Latina. Come si leggeva sul sito Trenitalia, il treno R 21087 Roma Termini (17:56) – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ un ragazzo dall’apparente età di 16-17quelloda unieri pomeriggio, poco dopo le 17,tratta ferroviaria, tra i comuni di Formia e Itri nella località meglio conosciuta come ‘I Venticinque Ponti’. Leggi anche: Cadavere riverso sui binari, è giallo in stazione: morto 17enne Intorno alle 17.20 di ieri pomeriggio una persona, identificata poi in un giovane ragazzo, è stata investita sui binari della linea ferroviariatra Itri e Formia, comuni in provincia di Latina. Come si leggeva sul sito Trenitalia, ilR 21087Termini (17:56) – ...

