Dirigente rifiuta iscrizione studenti per raggiunto numero massimo. Interviene il Tar (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il TAR Toscana (Sez. I, Sentenza 23 novembre 2021) ha annullato l’atto di diniego della richiesta di iscrizione di 7 studenti, a firma del D.S. di un Liceo, che non ha tenuto conto, nella motivazione, che non sussistono altri Licei nella Provincia. Tale circostanza ha avuto l’effetto di negare il diritto all’istruzione obbligatoria dei n. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il TAR Toscana (Sez. I, Sentenza 23 novembre 2021) ha annullato l’atto di diniego della richiesta didi 7, a firma del D.S. di un Liceo, che non ha tenuto conto, nella motivazione, che non sussistono altri Licei nella Provincia. Tale circostanza ha avuto l’effetto di negare il diritto all’istruzione obbligatoria dei n. L'articolo .

