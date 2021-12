Capodanno a Napoli | feste vietate in piazza e niente consumo di cibi e bevande all' aperto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per giorni l'aveva fatto ventilare come una minaccia. Ieri la certezza: «Pronte un'ordinanza per vietare la vendita di alcolici e gli assembramenti alla vigilia di Natale e un'altra...

Un emendamento del governo riguarda poi le città metropolitane in pre - dissesto,, Palermo, ...finale alla Camera (senza possibilità di modificare il testo) avvenga tra Natale e, a ...... del Santobono di, del Gaslini di Genova'. 'Purtroppo - ha aggiunto - scontiamo mesi di ... nasce una nuova figura nei distretti sanitari delle Asl Feste in piazza vietate a Natale e, ...Per giorni l'aveva fatto ventilare come una minaccia. Ieri la certezza: «Pronte un'ordinanza per vietare la vendita di alcolici e gli assembramenti alla vigilia di Natale e ...In tutto 140 eventi nell’arco di un mese distribuiti in 11 piazze. Nel cartellone: musica, arte, cinema, dj set e video mapping ...