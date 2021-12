Anzio Colonia | Di Carlo | “Ultimata la bonifica di Via Bottego e delle zone limitrofe”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– “E’ stataladi Viae dell’area nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria di. Inoltre sono stati definitivamente ritirati i mastelli condominiali, in passato causa di sporcizia e di disordine, sostituiti con novecento kit singoli, distribuiti alle famiglie per migliorare la raccolta differenziata”. Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Gualtiero Di, in riferimento all’intervento diaded alla distribuzione alle famiglie dei nuovi kit per la raccolta differenziata. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di ...