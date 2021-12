Rimborsopoli in Piemonte | condannato l’ex presidente leghista Cota a un anno e sette mesi

(Di martedì 14 dicembre 2021) Robertoè statodalla Corte di Appello di Torino per la vicenda “”, ovvero per le spese pazze dei gruppi consigliari che occupavano gli scranni di Palazzo Lascaris tra il 2010 e il 2012. Si tratta di undi carcere per peculato che la corte ha inflitto algovernatore delin quota Lega. Nella sentenza figurano anche il deputatoPaolo Tiramani, attuale sindaco di Borgosesia (une cinque), e la parlamentare Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia (un). La condanna più alta riguardaconsigliere Angelo Burzi, che è stata ricalcolata in 3 anni ...

È prevista nel corso della giornata di oggi al Palazzo di Giustizia di Torino la conclusione del processo d'appello bis per ladegli ex consiglieri regionali del. Tra gli imputati c'è anche l'ex governatore leghista Roberto Cota, per il quale la Procura Generale ha chiesto un anno e 7 mesi di reclusione. ...Sono queste alcune delle richieste presentate oggi dal procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi al processo d'appello bis per la '' degli ex consiglieri regionali del. Le ...Oltre a Cota, la Corte d'Appello di Torino ha condannato anche Paolo Tiramani (Lega) e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia).TORINO. Un anno e sette mesi di reclusione è la condanna inflitta all'ex governatore del Piemonte Roberto Cota dalla Corte d’Appello al processo bis per la Rimborsopoli degli ex consiglieri regionali ...