Recuperate le 9 vittime di Ravanusa Il sindaco | Ora la verità

(Di martedì 14 dicembre 2021) AGI - È il pomeriggio inoltrato di martedì 14 dicembre, intorno alle 17.45, quando i vigili del fuoco trovano l'ultimo disperso, Giuseppe Carmina, 33 anni, figlio del 59enne Calogero, individuato meno di un'ora prima. Così diventano 9 leestratte dalle macerie, drammatico bilancio definitivo della tragedia di. E c'è chi aggiunge il piccolo Samuele che sarebbe dovuto nascere questo mercoledì, figlio di Selene e Giuseppe, anche loro morti nell'inferno di gas, fiamme e cemento. Il: "Ora la" IlCarmelo D'Angelo, con in testa l'elmetto protettivo, è stato presente per tutto il tempo alle operazioni e tocca a lui interpretare il sentimento della sua comunita': "Abbiamo sperato fino all'ultimo di trovare persone vive. Purtroppo e' finita nel modo piu' tragico. La ...

E dall'alba, dopo che ieri sera sono state recuperate le salme degli ultimi due dispersi, è al lavoro per organizzare l'addio alle 9 vittime. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino anche a ...