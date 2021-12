Piace al Napoli, Cassano si espone: “È fortissimo, entro due anni sarà titolare in Nazionale” (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel corso della Bobo Tv, è intervenuto l’ex attaccante ed attuale opinionista Antonio Cassano. Fantantonio si è espresso su Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli ed obiettivo di mercato del Napoli, per il quale ha avuto belle parole d’elogio. Ecco quanto evidenziato: Calciomercato Napoli Parisi “Parisi è ancora un bambino ma è fortissimo. Sono convinto che nel giro di due anni andrà in un top club, in una grande squadra e sarà titolare della Nazionale italiana. È fortissimo”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel corso della Bobo Tv, è intervenuto l’ex attaccante ed attuale opinionista Antonio. Fantantonio si è espresso su Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli ed obiettivo di mercato del, per il quale ha avuto belle parole d’elogio. Ecco quanto evidenziato: CalciomercatoParisi “Parisi è ancora un bambino ma è. Sono convinto che nel giro di dueandrà in un top club, in una grande squadra edellaitaliana. È”.

