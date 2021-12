(Di martedì 14 dicembre 2021)sarebbe su una black-list che gli impedirà di lasciare l'e andare in Italia prima della fine del processo. Lo confermano all'Ansa fonti egiziane informate che hanno chiesto l'anonimato, contraddicendo...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - amnestyitalia : Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - Maria33759436 : Patrick Zaki sarebbe sulla lista nera del governo egiziano. Fonti informate che hanno chiesto l’anonimato hanno aff… - PalermoToday : Patrick Zaki è sulla 'lista nera' in Egitto: non può viaggiare all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki

Fonti egiziane informate che hanno chiesto l'anonimato hanno riferito cheè su una black - list che gli impedirà di andare in Italia prima della fine del processo e di un'assoluzione. "Sì, è nella lista nera", hanno detto le fonti all'Ansa contraddicendo quanto ...Fonti egiziane informate che hanno chiesto l'anonimato hanno riferito cheè su una black - list che gli impedirà di andare in Italia prima della fine del processo e di un'assoluzione. 'Sì, è nella lista nera', hanno detto le fonti all'Ansa contraddicendo quanto ...Patrick Zaki è su una black-list che gli impedirà di tornare in Italia prima della fine del processo e di un’eventuale assoluzione. E’ quanto riferiscono fonti egiziane che hanno chiesto l’anonimato.Patrick Zaki sarebbe sulla lista nera del governo egiziano. Fonti informate che hanno chiesto l’anonimato hanno affermato che l’attivista ...