Papera Uefa | è una Champions già storica

(Di martedì 14 dicembre 2021) Due errori nella composizione degli ottavi e il dietrofront: l'Inter non sfida più l'Ajax ma il Liverpool, la Juve passa dallo Sporting al Villarreal di PAOLO FRANCI

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Papera Uefa

Quotidiano.net

Due errori nella composizione degli ottavi e il dietrofront: l'Inter non sfida più l'Ajax ma il Liverpool, la Juve passa dallo Sporting al Villarreal di PAOLO FRANCIForse l'avrebbe fatto meglio a impostare diversamente il sistema di giorni e orari... Se il ... ma un po' rovinato da quella sconfitta iniziale contro il Galatasaray a causa di una...Due errori nella composizione degli ottavi e il dietrofront: l’Inter non sfida più l’Ajax ma il Liverpool, la Juve passa dallo Sporting al Villarreal ...A segno Mbappe con una doppietta a cui è seguito un bellissimo gol di Messi, mentre in porta si è fatto notare Gigio Donnarumma. LEGGI ANCHE >>> L’annuncio a sorpresa di Donnarumma: “Non vedo l’ora di ...