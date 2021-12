La Palma | i gas tossici del vulcano Cumbre Vieja su tre Comuni

(Di martedì 14 dicembre 2021) A circa 33.000 residenti di tredell'isola spagnola di La, nelle Isole Canarie, e' stato ordinato di rimanere in casa a causa degli alti livelli di anidride solforosa nell'aria per i gas ...

Ultime Notizie dalla rete : Palma gas

Agenzia ANSA

A circa 33.000 residenti di tre Comuni dell'isola spagnola di La, nelle Isole Canarie, e' stato ordinato di rimanere in casa a causa degli alti livelli di anidride solforosa nell'aria per itossici emanati dal vulcano Cumbre Vieja, che ha cominciato ad ......nella vicina città di, in cui sono state uccise decine di persone. L'ufficio informazioni ha lo scopo di facilitare la comunicazione tra le parti interessate al progetto di esplorazione del...A circa 33.000 residenti di tre Comuni dell'isola spagnola di La Palma, nelle Isole Canarie, e' stato ordinato di rimanere in casa a causa degli ...Captura de pantalla del vídeo de Involcan. Tras la jornada de “reactivación” que vivió ayer domingo el volcán de Cumbre Vieja, regresa la fuerte actividad explosiva este lunes al volcán de La Palma. A ...