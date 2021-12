I look più glamour di Vanessa Hudgens

Leggi su velvetmag

(Di martedì 14 dicembre 2021) Cosa ne sarebbe stato dise non avesse ottenuto il ruolo di Gabriella Montez in High School Musical? La trilogia cinematografica che l’ha vista recitare al fianco di Zac Efron ha ottenuto incredibile successo nel primo decennio del 2000 e ha lanciato la carriera dei due attori protagonisti. Oltre che attrice,è anche una cantante dall’incredibile talento. Il primo album, intitolato semplicemente V, è stato pubblicato nel 2006; il secondo, Identified, è arrivato nel 2008. Pur avendo un amore sconfinato per la musica, ha coltivato di più l’ambizione televisiva e cinematografica. Oltre ad High School Musical, al cinema ha preso parte a film come Viaggio nell’isola misteriosa, Il cacciatore di donne, Non lasciarmi sola, Spring Breakers – Una vacanza da sballo, Ricomincio da me, Polar e Bad ...