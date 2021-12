Facebook e Google | è cominciata la Grande Guerra dei diritti connessi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) È già un confronto acceso, sarà anche lungo e pieno di insidie. Da una parte gli editori che pretendono, a ragione, che l’utilizzo dei loro contenuti digitali sia correttamente retribuito dalle grandi piattaforme (anni fa venivano definite OTT, Over The Top:, Instagram, Twitter, YouTube eccetera) e anche dalle più piccole, come stabilito dall’Unione Europea nel marzo di due anni fa. Dall’altra i social network, i motori di ricerca, gli aggregatori e le rassegne stampa che faranno il possibile per evitare di pagare. La prima scaramuccia seria è scoppiata l’altra sera, nemmeno 24 ore dopo l’entrata in vigore in Italia delle norme che recepiscono la direttiva comunitaria 790 del 2019. Senza darne comunicazione agli utenti e solo informando all’ultimo minuto gli editori,ha cambiato le modalità di pubblicazione ...