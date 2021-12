Draghi va oltre i due anni di emergenza: norme speciali in vigore fino al 31 marzo 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Si passa da stato d’emergenza a stato d’eccezione. Il premier Mario Draghi, con il benestare della maggioranza larga, va oltre l’attuale norma dei due anni di emergenze. Il Consiglio dei ministri infatti ha dato il via libera al decreto per la proroga dello stato d’emergenza per il Covid, sino al 31 marzo 2022. La bozza prevede anche la proroga della norma che stabilisce i criteri per le zone bianca, gialla, arancione e rossa. Il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all’aperto. La bozza di decreto legge per la proroga dello stato d’emergenza fa slittare al 31 marzo la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone, “su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 14 dicembre 2021) Si passa da stato d’a stato d’eccezione. Il premier Mario, con il benestare della maggioranza larga, val’attuale norma dei duedi emergenze. Il Consiglio dei ministri infatti ha dato il via libera al decreto per la proroga dello stato d’per il Covid, sino al 31. La bozza prevede anche la proroga della norma che stabilisce i criteri per le zone bianca, gialla, arancione e rossa. Il Cdm non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all’aperto. La bozza di decreto legge per la proroga dello stato d’fa slittare al 31la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone, “su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, ...

