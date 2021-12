Vangelo del giorno: Matteo 21,23-27 – Audio e commento Papa Francesco (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 13 Dicembre 2021, Lunedì: “Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?” “Gesù serviva la gente, spiegava le cose perché la gente capisse bene: era al servizio della gente. Aveva un atteggiamento di servitore, e questo dava autorità. Invece, questi dottori della legge…” Lunedì della L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 13 Dicembre 2021, Lunedì: “Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?” “Gesù serviva la gente, spiegava le cose perché la gente capisse bene: era al servizio della gente. Aveva un atteggiamento di servitore, e questo dava autorità. Invece, questi dottori della legge…” Lunedì della L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito ci chiama oggi a risanare le ferite dell’umanità con l’olio della carità. Sviluppiamo insieme, cattolici… - antoniospadaro : Come si prepara la via del Signore? «Raddrizzate i suoi sentieri!», è l’appello che risuona. È un cantiere stradale… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 13 dicembre 2021. - BeppeBort : La pagina di vangelo odierna mostra come non si possa mai dare per scontata questa capacità di contemplazione del r… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Storditi o consapevoli? -