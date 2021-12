Tutti a casa eppure la produttività è cresciuta con la pandemia. Abbiamo fatto meglio dei tedeschi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chi l'avrebbe mai detto. Nel 2020, nonostante la pandemia, la produttività del lavoratore medio italiano è aumentata oltre ogni previsione superando la media europe a e campioni come la Germania. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chi l'avrebbe mai detto. Nel 2020, nonostante la, ladel lavoratore medio italiano è aumentata oltre ogni previsione superando la media europe a e campioni come la Germania. ...

Advertising

Piu_Europa : “Mi sembra un sogno, è grazie a tutti voi se sono a casa”. Sono le parole di #PatrickZaki a #chetempochefa. Caro Za… - chetempochefa : “Mi sembra un sogno. È grazie a tutti voi se sono a casa” - Rivediamo l'abbraccio di #CTCF per #PatrickZaki ??… - Agenzia_Ansa : Effetto pandemia, tutti a casa in smart working e la produttività media in Italia sale oltre ogni previsione #ANSA - loscugnizzo76 : RT @gloriapoch72: Tutti a casa mia, a vincerla!! ?????? #Napoli #Barcelona - QPeriscopica : RT @Agenzia_Ansa: Effetto pandemia, tutti a casa in smart working e la produttività media in Italia sale oltre ogni previsione #ANSA https… -