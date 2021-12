Ravanusa | iI professore di filosofia Pietro Carmina e il dolore degli studenti | «Non ci lascerai mai»

Advertising

MazzaliVanna : RT @Tg3web: Una donna al nono mese di gravidanza, sepolta sotto le macerie con la sua famiglia. Un professore di storia e filosofia del lic… - Karimfri2 : RT @Tg3web: Una donna al nono mese di gravidanza, sepolta sotto le macerie con la sua famiglia. Un professore di storia e filosofia del lic… - Tullia01 : RT @Tg3web: Una donna al nono mese di gravidanza, sepolta sotto le macerie con la sua famiglia. Un professore di storia e filosofia del lic… - 1958Aldo : RT @nassomanuela: Prima al #Tg1 hanno parlato della immane tragedia di #Ravanusa e hanno detto che c’erano state tre vittime:un professore… - axelcrime : RT @nassomanuela: Prima al #Tg1 hanno parlato della immane tragedia di #Ravanusa e hanno detto che c’erano state tre vittime:un professore… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa professore

Leggi anche Selene che stava per partorire, ildi filosofia, l'assistente sociale: chi è rimasto sotto le macerie diOtto mesi dopo quel sorriso non c'è più, sepolto sotto le macerie di via Trilussa a, ... Era stato un buon, a sentire i suoi compaesani. Aveva insegnato storia e filosofia al liceo ...Sono ancora lì alcuni parenti, sono lì per strada, seduti sui calcinacci, o su delle sedie che qualcuno ha portato per loro. Sono lì ad aspettare, credono ancora in un miracolo. Ma purtroppo le ultime ...Si cercano ancora alcuni dispersi tra le macerie di via Trilussa a Ravanusa. Tra essi ci sono Giuseppe Carmina ... nelle foto con gli occhiali inforcati sul naso. Era stato un buon professore, a ...