Maglia di Pjanic, assist e... Esultanza tutta da ridere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo tifoso di Miralem Pjanic esulta così dopo aver fornito il passaggio vincente al suo compagno di squadra Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo tifoso di Miralemesulta così dopo aver fornito il passaggio vincente al suo compagno di squadra

Advertising

MannarinoSimone : Il direttore con la maglia di Pjanic?? - simonamancini24 : RT @giusyoni: Vorrei capire come si può aver ceduto un Grande come @Miralem_Pjanic serio professionista e attaccatissimo alla maglia Juve,… - giusyoni : Vorrei capire come si può aver ceduto un Grande come @Miralem_Pjanic serio professionista e attaccatissimo alla mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia Pjanic Maglia di Pjanic, assist e... Esultanza tutta da ridere Questo tifoso di Miralem Pjanic esulta così dopo aver fornito il passaggio vincente al suo compagno di squadra

Locatelli: "Forever Juve". Arthur in punizione ... 72 milioni di euro nell'ambito dello scambio che ha coinvolto Miralem Pjanic , trasferitosi al ... La seconda quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la mia maglia con il mio numero ...

Barcellona, Pjanic può tornare già a gennaio Calciomercato.com Juventus sotto inchiesta. Agnelli, Nedved e Paratici (e altri tre dirigenti) indagati per falso in bilancio TORINO – La Juventus è finita sotto inchiesta. I tre dirigenti Agnelli (presidente), Nedved (vice presidente) e Paratici (ex responsabile area sportiva) risultano indagati per falso in bilancio. Altre ...

Questo tifoso di Miralemesulta così dopo aver fornito il passaggio vincente al suo compagno di squadra... 72 milioni di euro nell'ambito dello scambio che ha coinvolto Miralem, trasferitosi al ... La seconda quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la miacon il mio numero ...TORINO – La Juventus è finita sotto inchiesta. I tre dirigenti Agnelli (presidente), Nedved (vice presidente) e Paratici (ex responsabile area sportiva) risultano indagati per falso in bilancio. Altre ...