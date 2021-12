Inter - Ajax | la scheda dell' avversaria | Haller pericolo numero uno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il sorteggio di Nyon è stato piuttosto benevolo per l'di Simone Inzaghi , considerato il rischio'incrocio con le big inglesi. Ma l'è assolutamente una squadra da non sottovalutare. ...

Il sorteggio di Nyon è stato piuttosto benevolo per l'di Simone Inzaghi , considerato il rischio dell'incrocio con le big inglesi. Ma l'è assolutamente una squadra da non sottovalutare. Gli olandesi guidati da Ten Hag hanno chiuso il girone ...Lo Sporting Lisbona per la Juve, l'per l'. L'urna di Nyon sorride ai bianconeri che scansano negli ottavi di Champions lo scoglio Psg (i francesi trovano lo United per l'ennesimo scontro tra Messi e Ronaldo), un po' meno ai ...parzialmente benevoli a Juventus e Inter. I bianconeri dovrebbero sfidare lo Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri dovrebbero vedersela con l’Ajax per dei posti ai quarti di finale. Tutto però resta ...Urna di Nyon (Svizzera) protagonista del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League di calcio. Coinvolte 16 squadra: le vincitrici (teste di serie) e le seconde classificate degli otto giron ...