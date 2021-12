Diffidati Roma-Spezia | i giallorossi a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Idellache, nel match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022, scenderà in campo contro lo. Tra gli uomini di Josè Mourinho l’unico a rischiare lain caso di ammonizione è Bryan Cristante che, dunque, dovrà cercare di non esagerare negli interventi ai danni degli avversari. Una sua eventuale assenza contro i bergamaschi sarebbe davvero pesante, soprattutto visto il momento che stanno vivendo i. SportFace.

Ci sono due giocatori nella lista deidell' Atalanta prima di giocare al Bentegodi contro il Verona e a rischio squalifica in vista della successiva sfida di campionato contro la. Si tratta del difensore Demiral e del ...In serie A, i biancocelesti sono settimi a quota 25 punti insieme ai concittadini della, ... ECCO LA SQUADRA ARBITRALE E I SUOI NUMERI Squalificati, infortunati edella sfida del Mapei ...I diffidati della Roma che, nel match della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022, scenderà in campo contro lo Spezia. Ecco chi rischia di saltare il prossimo match contro i bergamaschi.Napoli-Empoli, i diffidati azzurri. La gara che attende il Napoli, non sarà di certo un match facile. Nella sfida tra Napoli-Empoli, gli azzurri devono prestare attenzione al cartellino giallo, in qua ...