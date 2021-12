Champions league, Inter-Ajax e Juventus-Sporting Lisbona agli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 15, 16, 22 e 23 febbraio si giocheranno le gare di andata (due partite a sera). L'8, il 9, il 15 e il 16 marzo si giocheranno le gare di ritorno (due partite a sera) Leggi su rainews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 15, 16, 22 e 23 febbraio si giocheranno le gare di andata (due partite a sera). L'8, il 9, il 15 e il 16 marzo si giocheranno le gare di ritorno (due partite a sera)

