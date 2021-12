Julian Assange ha avuto un ictus in carcere | la compagna denuncia | “Colpa dello stress”

(Di domenica 12 dicembre 2021)haun miniinprovocato dall’ansia per il suo futuro. A parlare per lui è la, Stella Morris, madre dei suoi due figli. e sceglie di farlo via social, attraverso Twitter su cui posta un grido d’allarme e rivela un episodio accaduto a fine ottobre. «haunil primo giorno dell’appello davanti all’Alta corte il 27 ottobre. Deve essere scarcerato. Adesso»: un messaggio che, nella sua veemente drammaticità, invoca aiuto e interventi immediati.hauninIl fondatore di Wikileaks, 50 anni, è rinchiuso nelbritannico di massima sicurezza di ...

Advertising

fattoquotidiano : 'REPRESSIONE DEGNA DEI PEGGIORI REGIMI' La giornalista investigativa @SMaurizi commenta la decisione dell'Alta Cort… - robertosaviano : Ribaltata la sentenza di primo grado su #Assange, che adesso rischia di essere estradato negli USA e di scomparire… - fattoquotidiano : L’ Alta Corte di Londra ha concesso l’estradizione di Julian #Assange negli Stati Uniti, dove rischia decine di ann… - superpave : RT @Moonlightshad1: L'operazione di discredito portata avanti dai grandi media italiani per giustificare il trattamento riservato a Julian… - imtbeau8 : RT @SMaurizi: è la vergognosa disinformazione operata dai media, con la nobile eccezione di pochissimi giornalisti e delle autorità #ONU, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Julian Assange

Lo ha denunciato la compagna Stella Morris, madre dei suoi due figliha avuto un mini ictus in carcere provocato dall'ansia per il suo futuro . Lo ha denunciato la compagna Stella Morris, madre dei suoi due figli. "ha avuto un ictus il primo ...Il fondatore di Wikileaks, detenuto da ormai quasi tre anni in custodia cautelare nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh nel Regno Unito, lo scorso 27 ottobre durante un'apparizione davanti all'Alta Corte ...Stando al pronunciamento di un anno fa, l’Alta Corte negava l’estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna agli Usa. Si è pronunciata così, stamane, l’Alta Corte di Londra che ha di fatto ribalt ...Julian Assange ha avuto un mini ictus in carcere provocato dall’ansia per il suo futuro. Lo ha denunciato la compagna Stella Morris, madre dei suoi due figli. “Julian ha avuto un ictus il primo giorno ...