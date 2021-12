Faccia a faccia Di Maio-Blinken. Amicizia oltre la partnership (Di domenica 12 dicembre 2021) “È un invito a cui è impossibile resistere”, ha scherzato il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, davanti all’invito in Italia — “quando vuoi” — fattogli dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un incontro con l’omologo americano che è avvenuto nell’ambito delle ministeriali del G7. Il dialogo attivo e cordiale tra i due marca una fase particolarmente prospera dei rapporti tra Roma e Washington. Il presidente Joe Biden è consapevole che Mario Draghi a Palazzo Chigi è una sponda importante: emblema del portato valoriale occidentale, atlantista e europeo; leader del processo politico che si sta innescando nell’Ue che verrà dal post-Merkel; elemento rappresentativo nell’Alleanza delle Democrazie; statista raffinato in grado di dialogare con rivali dell’Occidente come Russia e Cina senza sbilanciamento o innamoramenti. Le relazione tra i ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) “È un invito a cui è impossibile resistere”, ha scherzato il segretario di Stato statunitense, Antony, davanti all’invito in Italia — “quando vuoi” — fattogli dal ministro degli Esteri Luigi Diin un incontro con l’omologo americano che è avvenuto nell’ambito delle ministeriali del G7. Il dialogo attivo e cordiale tra i due marca una fase particolarmente prospera dei rapporti tra Roma e Washington. Il presidente Joe Biden è consapevole che Mario Draghi a Palazzo Chigi è una sponda importante: emblema del portato valoriale occidentale, atlantista e europeo; leader del processo politico che si sta innescando nell’Ue che verrà dal post-Merkel; elemento rappresentativo nell’Alleanza delle Democrazie; statista raffinato in grado di dialogare con rivali dell’Occidente come Russia e Cina senza sbilanciamento o innamoramenti. Le relazione tra i ...

