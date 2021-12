Charlène di Monaco «è caduta in depressione come Grace Kelly nei primi anni da reale» (Di domenica 12 dicembre 2021) Ne è convinto l’esperto reale Joel Stratte-McClure, che al New York Post ha dichiarato: Grace «durante i primi anni del suo matrimonio con Ranieri è stata vittima di una terribile depressione, paragonabile a quella che Charlene sta attraversando oggi» Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Ne è convinto l’espertoJoel Stratte-McClure, che al New York Post ha dichiarato:«durante idel suo matrimonio con Ranieri è stata vittima di una terribile, paragonabile a quella che Charlene sta attraversando oggi»

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco, come sta davvero la Principessa: il padre rompe (finalmente) il silenzio - infoitcultura : Gabriella e Jacques di Monaco, i 7 anni compiuti tra torta e palloncini. La foto postata da mamma Charlène - infoitcultura : Charlene di Monaco, parla il papà: “Stava per morire in Sudafrica” - infoitcultura : Alberto di Monaco, la decisione clamorosa che coinvolge Charlene: sudditi spiazzati - infoitcultura : Charlène di Monaco «è caduta in depressione come Grace Kelly nei primi anni da reale» -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco La principessa Charlene 'sfigurata' dall'intervento: il motivo per cui rimane nascosta Lì ha anche fatto notare che Charlene ha indossato per tutto il tempo una copertura per il viso dopo il suo ritorno a Monaco dal Sudafrica. E la giornalista crede poco alla dichiarazione del Palazzo ...

Gli auguri di Charlene di Monaco ai figli: non è con loro per il compleanno? La principessa Charlene di Monaco è ancora distante dai suoi figli? Gli auguri per il compleanno dei gemellini confermano ...

Lì ha anche fatto notare che Charlene ha indossato per tutto il tempo una copertura per il viso dopo il suo ritorno adal Sudafrica. E la giornalista crede poco alla dichiarazione del Palazzo ...La principessa Charlene diè ancora distante dai suoi figli? Gli auguri per il compleanno dei gemellini confermano ...