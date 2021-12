L’incontinenza non è più un tabù: ve ne parliamo noi (Di sabato 11 dicembre 2021) Quando eravamo piccole ci hanno insegnato che non era nostro il diritto di parlare di determinati argomenti e crescendo abbiamo continuato a non farlo trasformandoli in veri e propri tabù che aleggiano sulla società e sulla nostra vita. È successo con il sesso, con la menopausa e l’andropausa. È successo anche con L’incontinenza. Le motivazioni che si nascondono dietro a un tabù sono tantissime. Spesso scegliamo di non trattare un determinato argomento perché ci vergogniamo, perché ne sappiamo poco o perché non sappiamo proprio da dove cominciare. Eppure è proprio facendo informazione, e ricevendola, che possiamo scardinare i falsi miti. Una premessa, questa, doverosa per affrontare uno dei temi meno trattati dalla nostra generazione, quella delL’incontinenza femminile. C’è chi ha provato, a parlarne, con pubblicità ... Leggi su dilei (Di sabato 11 dicembre 2021) Quando eravamo piccole ci hanno insegnato che non era nostro il diritto di parlare di determinati argomenti e crescendo abbiamo continuato a non farlo trasformandoli in veri e propriche aleggiano sulla società e sulla nostra vita. È successo con il sesso, con la menopausa e l’andropausa. È successo anche con. Le motivazioni che si nascondono dietro a unsono tantissime. Spesso scegliamo di non trattare un determinato argomento perché ci vergogniamo, perché ne sappiamo poco o perché non sappiamo proprio da dove cominciare. Eppure è proprio facendo informazione, e ricevendola, che possiamo scardinare i falsi miti. Una premessa, questa, doverosa per affrontare uno dei temi meno trattati dalla nostra generazione, quella delfemminile. C’è chi ha provato, a parlarne, con pubblicità ...

