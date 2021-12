I non vaccinati devono sentirsi in colpa per tutti i soldi che ci fanno spendere ogni mese, dice Walter Ricciardi (Di sabato 11 dicembre 2021) Il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza, interviene ancora sulla questione dei no vax e ne fa anche un problema economico. Il Ministero della Salute informa che ieri i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 20.497 unità. Dal giorno precedente si registrano 118 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il professor, consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza, interviene ancora sulla questione dei no vax e ne fa anche un problema economico. Il Ministero della Salute informa che ieri i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 20.497 unità. Dal giorno precedente si registrano 118 L'articolo proviene da Leggilo.org.

