Covid, il fisico Ferretti: “La scuola è il luogo più tutelato? Non è vero. É più rischioso rispetto alla media. Bianchi renda pubblici i dati dei contagi” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito che la scuola rappresenta il luogo più tutelato dal Covid e che gli ultimi dati parlano di una percentuale di studenti contagiati dello 0,4%. Ma secondo il fisico dell'Università di Torino, Alessandro Ferretti, la verità è ben diversa: la scuola è anche il più contagioso dei luoghi. A causa di scelte sbagliate sulle sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Ministro dell'istruzione Patrizioha ribadito che larappresenta ilpiùdale che gli ultimiparlano di una percentuale di studentiati dello 0,4%. Ma secondo ildell'Università di Torino, Alessandro, la verità è ben diversa: laè anche il piùoso dei luoghi. A causa di scelte sbagliate sulle sicurezza. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il fisico Sestili: “A Natale picco di 30mila contagi, ma la crescita rallenta”. In Veneto 4mila casi in un g… - Siciliano741 : RT @orizzontescuola: Covid, il fisico Ferretti: “La scuola è il luogo più tutelato? Non è vero. É più rischioso rispetto alla media. Bianch… - BigoniSilvano : @FmMosca I vaccinati sperano di veder morire di Covid un non vaccinato per giustificare la cazzata che hanno fatto… - orizzontescuola : Covid, il fisico Ferretti: “La scuola è il luogo più tutelato? Non è vero. É più rischioso rispetto alla media. Bia… - infoitinterno : Covid, il fisico Sestili: “Picco a Natale con 30 mila casi al giorno, poi dipenderà da noi” -