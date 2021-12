Variante Omicron | “probabilmente ha sintomi meno gravi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

L'epidemia da coronavirus in Italia peggiora, lapreoccupa relativamente, la campagna vaccinale accelera. Questo il quadro che emerge oggi dai diversi dati in arrivo sulla curva del contagio in Italia. Soprattutto dal monitoraggio ...Leggi anchee pericolosità: cosa dicono i primi studi a disposizione? Epidemia vicina al picco con le incognite terza dose, bambini eSale anche l'occupazione delle ...La variante Omicron fa paura, ma l'Italia ha le scorte di vaccino sufficienti per immunizzare con la dose booster tutti i cittadini per i quali è al momento prevista la somministrazione. Come ha detto ...Milano, 10 dic. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo l'incontro con la squadra che alla Casa Bianca si occupa ...