Valeria Sechi | modella over50 dopo una vita difficile | “Invecchiare? Un privilegio”

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Diventarea 55 anni. Un sogno diventato realtà per– originaria di Carbonia, in Sardegna – che ci dimostra che non è mai troppo tardi per rivoluzionare la propria. Una storia davvero avvincente quella di, che negli anni ha lavorato come commessa, donna delle pulizie, operaia agricola, telefonista, venditrice nei mercati rionali e porta a porta e fattorino. Mamma di cinque figli, si è sposata molto giovane con l’uomo che credeva l’amore della sua, invece “mi sono ritrovata con un uomo accanto molto diverso da quello che immaginavo. Spendaccione, incapace di gestire il denaro: per 30 anni ha inseguito i suoi sogni mentre io mettevo insieme il pranzo con la cena per i miei cinque figli”, ha dichiarato a La Nuova Sardegna. Una forza d’animo che ...