Un tribunale americano ha condannato l'attore Jussie Smollett per aver organizzato una finta aggressione omofoba nei propri confronti

Giovedì un tribunale di Chicago ha condannato l'attore statunitense Jussie Smollett per aver organizzato una finta aggressione omofoba nei propri confronti, mentendo poi alla polizia per far credere che fosse avvenuta veramente. È un caso giudiziario in corso da tempo:

